Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек

В Тверской области России случилось масштабное ДТП с участием автобуса и маршрутки. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем погибли тринадцать человек.
По данным МЧС, маршрутное таки буквально разорвало пополам.
Трупы и пострадавших с места ЧП возле села Некрасово эвакуировали вертолетом Ми-8.
Сообщается, микроавтобус Ford Transit вылетел на встречную полосу, где произошло фатальное столкновение с автобусом ЛиАЗ.
Также уже доступно видео с места ДТП, которое снял очевидец.
Как писала «Фраза», ранее в Москве автобус, въехав в толпу людей, влетел в подземный переход.
Сообщалось, что в России поезд протаранил заглохший на переезде автобус, тогда погибли 15 человек.