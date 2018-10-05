Масштабное ДТП в России: после столкновения автобуса и маршрутки погибли тринадцать человек

В Тверской области России случилось масштабное ДТП с участием автобуса и маршрутки. Как выяснили журналисты «Фразы», в нем погибли тринадцать человек.

По данным МЧС, маршрутное таки буквально разорвало пополам.

Трупы и пострадавших с места ЧП возле села Некрасово эвакуировали вертолетом Ми-8.

Сообщается, микроавтобус Ford Transit вылетел на встречную полосу, где произошло фатальное столкновение с автобусом ЛиАЗ.

Также уже доступно видео с места ДТП, которое снял очевидец.

Как писала «Фраза», ранее в Москве автобус, въехав в толпу людей, влетел в подземный переход.

Сообщалось, что в России поезд протаранил заглохший на переезде автобус, тогда погибли 15 человек.