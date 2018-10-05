Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы

Ученым впервые удалось увидеть спутник экзопланеты за пределами Солнечной системы. Как выяснили журналисты «Фразы», «вторую Луну» обнаружили исследователи Колумбийского университета в США.

Как пишет журнал Science Advances, ученые проанализировали данные 284 экзопланет, который обнаружили с помощью спутника Kepler, и нашли «аномалию» у объекта Kepler 1625b.

Исследователи говорят, что «другие экзопланеты вызывают потемнение блеска своих звезд в строгой периодичности, в то время как у Kepler 1625b появилось «второе небольшое потемнение». За экзопланетой ученые наблюдали при помощи телескопа Hubble.

Это подтолкнуло на мысль о спутнике. Предположительно его масса составляет полторы массы условного Юпитера. Как отмечают исследователи, «аналогичное соотношение имеют наша Земля и Луна».

Как писала «Фраза», ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды, а также считают, что там могла быть жизнь.