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Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы

Ученым впервые удалось снять «вторую Луну» за пределами Солнечной системы

Ученым впервые удалось увидеть спутник экзопланеты за пределами Солнечной системы. Как выяснили журналисты «Фразы», «вторую Луну» обнаружили исследователи Колумбийского университета в США.

Как пишет журнал Science Advances, ученые проанализировали данные 284 экзопланет, который обнаружили с помощью спутника Kepler, и нашли «аномалию» у объекта Kepler 1625b.

Исследователи говорят, что «другие экзопланеты вызывают потемнение блеска своих звезд в строгой периодичности, в то время как у Kepler 1625b появилось «второе небольшое потемнение». За экзопланетой ученые наблюдали при помощи телескопа Hubble.

Это подтолкнуло на мысль о спутнике. Предположительно его масса составляет полторы массы условного Юпитера. Как отмечают исследователи, «аналогичное соотношение имеют наша Земля и Луна».

Как писала «Фраза», ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды, а также считают, что там могла быть жизнь.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, Луна

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