Часть Керченского моста рухнула в пролив

Один из пролетов железнодорожной части Керченского моста, который продолжает строиться между аннексированным РФ Крымом и материковой частью России, рухнул в пролив. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, инцидент произошел во время монтажа участка между островом Тузла и его косой.

Как сообщает РБК, когда строители опускали пролет на опоры моста, он накренился и рухнул в воду. Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

В результате происшествия никто не пострадал.

Видео с места происшествия публикуют каналы Kerch.FM и kerchnettv в YouTube.

Как сообщает «Фраза», 8 сентября 2018 года в Керченском проливе плавучий кран врезался в опору моста из-за шторма. Сообщается, что стрелой крана была повреждена одна из осветительных мачт моста, а так же погнуты несколько метров барьерного ограждения.