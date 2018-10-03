В Кременчуге цыганки устроили массовую драку, не поделив орехи. Появилось видео

В Кременчуге Полтавской области подрались цыганки. Как выяснили журналисты «Фразы», женщины не поделили орехи.
Видео инцидента доступно в интернете.
Как видно, драка случилась возле продуктовых МАФов.
Дрались и ругались сразу несколько цыганок.
Чем завершился конфликт, неизвестно.
Как писала «Фраза», киевлян и гостей столицы предупредили об орудующей в районе железнодорожного вокзала банде воров-цыган.
Ранее цыгане, захватившие Южный вокзал в Киеве, жестоко избили 16-летнего парня.
Также националисты снесли цыганский лагерь в Голосеевском парке.