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После серии землетрясений и цунами в Индонезии начал извергаться вулкан

После серии землетрясений и цунами в Индонезии начал извергаться вулкан

Индонезия продолжает страдать от суровых природных катаклизмов. Как выяснили журналисты «Фразы», после серии землетрясений и разрушительного цунами на острове Сулавеси начал извергаться вулкан Сопутан.

Видео извержения вулкана уже делятся местные СМИ.

Как видно на кадрах, гигантский столб пепла поднялся в воздух на высоту более пяти километров.

Местные власти понемногу начинают эвакуировать с места ЧП людей.

Также самолеты просят не пролетать над опасным районом.

Как писала «Фраза», сильнейшее цунами, обрушившееся на Индонезию, унесло не менее 1,2 тысяч жизней. На острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего последовала серия подземных толчков. Из местной тюрьмы на острове при этом сбежали более тысячи заключенных бандитов. Остров охватило мародерство – банды преступников грабят дома и магазины после разрушения.

Тэги: мир, вулкан, ЧП, Индонезия

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