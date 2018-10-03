На Трампа и Пентагон совершены «ядовитые атаки»

В США ЧП – президенту страны Дональду Трампу пришел конверт с ядом. Как выяснили журналисты «Фразы», также странные посылки получили в Пентагоне.

Как пишет The Washington Post, неизвестные отправили по почте конверт с ядом президенту США. Отмечается, что «как предполагается, что в конверте, предназначенном для Дональда Трампа, содержался токсичный рицин».

Издание пишет, что конверт не был получен в Белом доме, его квалифицировали как «подозрительный» еще на почте, после чего ФБР забрало конверт на проверку.

По данным CNN, два похожих конверта пришли в Пентагон. В них тоже был обнаружен рицин.

Отмечается, что «два подозрительных пакета были адресованы министру обороны Джеймсу Мэттису и начальнику военно-морских операций адмиралу Джону Ричардсону».

Как сообщается, «почтовый отдел находится в отдельном здании на территории Пентагона, поэтому подозрительные посылки не попали внутрь». Их забрали агенты ФБР.

В самом Пентагоне заявили, что почтовый отдел закрыли на карантин, но угрозы для людей нет.

Сообщается, что ФБР уже опубликовало заявление о том, были обнаружены «два подозрительных конверта из почтового отделения Пентагона, и они подвергаются большему количеству проверок».

Как говорят американские спецслужбы, рицин – это высокотоксичное соединение, извлекаемое из касторовых бобов и часто используемое в террористических целях. Отмечается, что его можно использовать в виде порошка, гранул, жидкости или кислоты. Яд тошноту, рвоту и внутреннее кровотечение в желудке и кишечнике, после этого следует отказ внутренних органов, а также смерть от отказа системы кровообращения.

Как писала «Фраза», ранее порноактриса призналась, что в сексе с Дональдом Трампом имел значение не только размер.

Также хвастовство Дональда Трампа подняли на смех в ООН.