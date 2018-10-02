Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»

Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий призвал политиков «не использовать Церковь как инструмент для политических игр». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом Блаженнейший сказал в Преображенском соборе города Болград.

«Если будем использовать Церковь как инструмент для своих политических игр, то не будет благодати ни на нас, ни на нашей земле. Будем молиться, чтобы Господь помогал нам преодолевать те испытания, которые нам попускаются в нашей земной жизни», — сказал Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на Синодальный информационно-просветительский отдел.

Вместе с тем в своей проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал верующих сконцентрировать усилия на деле личного спасения.

«Не томос решает проблемы, а человек своим добрым усилием, своими руками, головой должен решать проблемы. Колбаса не повысилась в цене из-за отсутствия томоса и не будет снижена, если его дадут», — сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что «каждый человек должен получить личный «томос свободы», который «дается человеку не каким-то Патриархатом, он дается Богом».

«Когда человек проводит благочестивую жизнь, кается в своих грехах, бережется от неправды, старается делать то, что Бог ему повелевает делать, любит Бога, любит ближнего, делает дела милосердия, тогда человек получает свободу от греха. А свобода от греха — это и есть „духовный томос“, который Господь дает человеку как свидетельство того, что он свободен в правильном смысле этого слова», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ обратил внимание, что несвободным человека делает грех.

«Если я здесь в грехах по уши, то я не свободен, я — раб греха, раб — порока, раб — диявола. А диявола никаким томосом не испугаешь и не отгонишь от себя, его можно отогнать только молитвой и покаянием, добрыми делами», — подытожил Митрополит Онуфрий.

 

Напомним, Патриарх Африки заявил, что он, как «тринадцатый апостол» расскажет миру о церковной ситуации в Украине

Ранее сообщалось, что на Порошенко подали в суд из-за автокефалии.

Напомним, что глава УПЦ заявил, что вмешательство в дела церкви может породить раскол православия мирового масштаба.

Ранее «Фраза» также писала, что соцсети раскручивают тему возможного убийства главы УПЦ Онуфрия.

Читайте также статью «Автокефалисты в украинской церковной среде: расколы, нацизм, вражда и стремление к унии».

 

 

Тэги: политика, новости православия

Комментарии

Колонка автора
02.10.18 08:00

Страдания «Динамо»: судьи начудили, но не в них дело

Автор: Андрей Шахов

Статьи

02.10.18 09:17

Виталик жжет! Киев устал…

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 2 октября 2018 года

Главные новости за 2 октября 2018 года
02.10.18 19:00
72
Последние новости
02.10.18 19:16

Второй фестиваль «Киевская неделя критики» объявил программу
02.10.18 19:00

Главные новости за 2 октября 2018 года
02.10.18 18:13

Нардепы поддержали требование националистов и единогласно выступили за увольнение Супрун
02.10.18 17:43

В РПЦ предлагают остановить раскол мирового Православия путем всеправославного обсуждения
02.10.18 17:39

«Украинский выбор» — депутатам: Заведомо неправдивые сообщения о якобы совершении преступления уголовно наказуемы
02.10.18 17:13

Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
02.10.18 16:30

Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»
02.10.18 16:00

Накануне очередного повышения цен представители «Укрзализныци» вышвырнули пассажира из идущего поезда
02.10.18 15:34

Минздрав официально подтвердил сибирскую язву в Одесской области
02.10.18 15:29

В центре Львова у пожарной части эпично сгорел автобус. Появилось видео

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Митрополит Онуфрий попросил политиков «не использовать Церковь для политических игр»
Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»
Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»
В центре Львова у пожарной части эпично сгорел автобус. Появилось видео
В центре Львова у пожарной части эпично сгорел автобус. Появилось видео
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем
Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
Киевский полицейский попал в жуткое ДТП на Нивках. Во второй раз
Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора
Ученые обнаружили в тропических морских глубинах бессмертную медузу
Ученые обнаружили в тропических морских глубинах бессмертную медузу
В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика
В Москве за брошенный в российское посольство камень арестовали одиозного украинского политика
После скандала в Украине переизбрали королеву красоты
После скандала в Украине переизбрали королеву красоты
Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия
Молодой парень выжил после семи недель в Тихом океане. Говорит, спасла Библия
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.