Бегущая строка на ТЦ «Украина» в Киеве призвала «убить всех человеков»

Свидетели зафиксировали как на светодиодном табло на одном из этажей ТЦ «Украина» в центре Киева появилась надпись, прославляющая роботов и призывающая «убить всех человеков». Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео было опубликовано в сообществе «Киев Оперативный» на Facebook.

Кто стоит за этой акцией на данный момент неизвестно.

Отметим, что фраза «Слава роботам! Убить всех человеков!» является популярным интернет-мемом, связанным с роботом Бендером из культового мультсериала «Футурама», который постоянно ее произносит.