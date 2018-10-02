В центре Львова у пожарной части эпично сгорел автобус. Появилось видео

В центре Львова на улице Подвальной ночью понедельника, 1 сентября, горел автобус. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось на маршруте №5А.

К счастью, инцидент произошел уже тогда, когда автобус высадил всех пассажиров и направлялся в парк для сдачи смены.

Водитель рассказывает, что сперва «почувствовался неприятный запах и пошел дым, а после этого вспыхнул огонь».

Спасатели говорят, что водитель тут же вышел из автобуса и использовал два огнетушителя, чтобы локализовать огонь, возле чего его ликвидировали силами ГСЧС.

Рядом с местом ЧП находилась пожарная часть.

Видео инцидента уже доступно в интернете.

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