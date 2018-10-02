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Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем

Протесты в Барселоне завершились кровавым побоищем

В годовщину референдума за независимость Каталонии, который состоялся 1 октября прошлого года, в Барселоне прошли массовые протесты. Как выяснили журналисты «Фразы», на улицы вышли почти двести тысяч людей.

Миром все это не завершилось: вскоре митинг перерос в кровавое противостояние с полицией, когда тысячи людей пошли в атаку на правоохранителей.

Завязалось побоище.

По данным местных СМИ, некоторые протестующие пытались прорваться в местный парламент.

Также митингующие начали блокировать дороги и железнодорожные пути, ведущие к Каталонии.

Как писала «Фраза», 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости региона: 90,18% избирателей проголосовали «за». После этого, 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании.

Также в прошлом декабре каталонцы снова поддержали независимость региона.

В марте во время беспорядков в Каталонии пострадали почти сто человек.

Тэги: мир, Барселона, протесты, Каталония

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