Украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора

В Сети появилось видео экстремально низкого пролета самолета Военно-воздушных сил Украины над аэродромом. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Виталий Паныч.

На записи видно, как самолет Су-24 пролетает буквально в нескольких метрах над землей, едва не задев лежащего на земле человека, который это снимает, вызвав его крайнее неудовольствие (в ролике присутствует ненормативная лексика). При этом у стоящего рядом самолета сорвало чехол.

Где была сделана запись, не уточняется, но, по данным американского издания Business Insider речь идет о самолете, якобы принадлежащем 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины, расположенной в Староконстантинове Хмельницкой области.

Сам полет журналисты издания охарактеризовали как «самый низкий проходом самолета за все времена» и «безумно опасный».

Как сообщала «Фраза», 14 июля 2016 года в Староконстантинове Хмельницкой области около 16 часов при выполнении плановых полетов на взлетной полосе произошло возгорание самолета Су-25. При этом летчик действовал профессионально и совершил катапультирование.