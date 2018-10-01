На Днепре в Запорожье перевернулся катер с местным «рыбным» чиновником – погиб полицейский

В Запорожье на Днепре произошло смертельное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут перевернулся небольшой моторный катер.

По данным областной прокуратуры, инцидент произошел днем в воскресенье, 30 сентября.

В результате трагедии один человек погиб, еще один – серьезно пострадал, его ранило винтом лодки. По неофициальным данным, пострадавший – начальник Запорожского рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка.

Всего на борту находились три человека. Как передают местные СМИ, в лодке кроме чиновника были два полицейских. По предварительным данным, человек, руливший катером, не справился с управлением при маневре, после чего он перевернулась.

Как писала «Фраза», еще летом спасатели заявляли об аномальной смертности украинцев на воде – с начала года погибли сотни людей.

В конце августа массовая гибель людей произошла на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое. Тут на побережье Азовского моря во время шторма утонули пятеро мужчин на пляже рядом с базой отдыха «Таврия» и пансионатом «Юный». Погибшие приехали на море в отпуск.