Российские СМИ показали ликвидацию Захарченко

Российским зрителям показали ликвидацию экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко в Донецке. Как выяснили журналисты «Фразы», видео распространил телеканал «Россия 1».

В вечернем эфире телеканала показали взрыв в кафе «Сепар» 31 августа, в результате которого погиб лидер боевиков.

На кадрах видно, как кортеж Александра Захарченко подъезжает к кафе. Он заходит внутрь после охранника, после чего тут же происходит взрыв.

Как видно, сила взрыва была таковой, что буквально разбросала охрану, не успевшую зайти в помещение.

Видео снято с двух камер наблюдения.

Как писала «Фраза», Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар», где он в близком кругу справлял поминки по Иосифу Кобзону.

После этого на месте ликвидации установлен памятный знак с ошибкой.