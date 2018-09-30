«Уничтожающее» землетрясение в Индонезии: число жертв неуклонно растет

В индонезийском городе Палу, расположенном на острове Сулавеси, продолжаются спасательные работы по ликвидации последствий разрушительной стихии. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятницу, 28 сентября, здесь произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой цунами.

Как сообщает The Guardian, ссылаясь на вице-президента Индонезии Юссуфа Каллу, в настоящее время официальная цифра погибших в результате удара стихии составляет 832 человека. В то же время, вице-президент добавил, что количество жертв постоянно растет и, без сомнения, «составит тысячи».

Как ранее сообщал «Интерфакс», ссылаясь на данные Геологической службы США (USGS), сила землетрясения на острове Сулавеси составила 7,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр стихии находился в 57 км севернее от города Палу.

Отмечается, что по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается сейсмологами как «уничтожающее».

Как писала «Фраза», мощнейшее землетрясение произошло у берегов Мексики, возможно цунами.

Ранее сообщалось, что на турецком курорте произошло сильное землетрясение, вызвавшее цунами.