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В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»

В Киеве заживо сгорел мужчина. Не обошлось без «боярышника»

В субботу, 29 сентября, в Киеве произошел пожар, в результате которого погиб человек. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось в на жилмассиве Березняки, в многоквартирном доме по улице И. Миколайчука, 15.

Как передает «Информатор», пожар в квартире на втором этаже начался приблизительно в 22 часа 40 минут. На место инцидента немедленно выехали пожарные и две машины «скорой помощи». По словам пожарных, в комнате на диване они обнаружили обгоревшее тело хозяина квартиры. Ему было около 50 лет. Кроме того, в жилище были навалены целые «горы» хлама и мусора, а так же находилось большое количество пустых флаконов из под спиртовой настойки боярышника.

По словам жильцов дома, погибший мужчина жил один и злоупотреблял алкоголем.

На месте ЧП работают эксперты и правоохранители. Причина пожара выясняется.

Как писала «Фраза», в квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер.

Ранее сообщалось, что в Киеве пожилой мужчина заживо сгорел в собственном автомобиле.

Тэги: Киев, пожар, общество, Боярышник

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