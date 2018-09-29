В квартире на Воскресенке заживо сгорел пенсионер

В субботу утром, 29 сентября, в Киеве произошел пожар, в результате которого погиб человек. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось на Воскресенке, в пятиэтажном жилом доме, расположенном по улице Курнатовского, 26А.

Как передает «Киев Оперативный», в охваченной огнем квартире проживали двое пенсионеров, один из которых ‒ мужчина ‒ скончался. По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки. В то же время, не исключается вероятность, что быстрому распространению огня способствовали залежи различного хлама, разбросанного по всей квартире.

В настоящее время пожар потушен. На месте инцидента работают эксперты и правоохранители.

Как писала «Фраза», в столичной высотке горели сразу четыре этажа.

Ранее во время пожара в киевском хостеле пострадали шесть человек.