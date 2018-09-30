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Под Солсбери совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших

Под Солсбери совершена масштабная химическая атака, десятки пострадавших

В 40 километрах к югу от британского Солсбери ‒ в городе Борнмут ‒ неизвестные лица распылили химическое вещество в одном из увеселительных заведений. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате газовой атаки пострадали по меньшей мере 40 человек.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителей полиции, ЧП произошло в ночном клубе Cameo в пятницу, 28 сентября, приблизительно в 22 часа по местному времени.

Отмечается, что в результате распыления неизвестного химического вещества «раздражающего» действия, полиция была вынуждена в спешном порядке провести эвакуацию посетителей заведения. Сообщается минимум о 40 пострадавших, которым была оказана медицинская помощь.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия. На месте инцидента работают эксперты-химики.

Как писала «Фраза», в деле об очередном отравлении в Солсбери появились пикантные детали.

Ранее СМИ обнаружили связь между подозреваемыми в отравлении Скрипалей и референдумом по Украине.

Тэги: отравление, мир, химическая атака, Солсбери

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