В Киеве жуткой смертью погиб 15-летний экстремал

Вечером в пятницу, 28 сентября, в Киеве в результате падения с высоты погиб 15-летний подросток. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла на Подоле, в недостроенном доме по улице Набережно-Крещатицкая, 9.

Как передает «Информатор», ссылаясь на местных жителей, группа подростков гуляла по территории недостроя. В какой-то момент ребята заметили отсутствие своего 15-летнего товарища. Начались поиски, которые увенчались кошмарным «успехом»: тело парня нашли на дне лифтовой шахты.

Сообщается, что на место ЧП оперативно прибыли полицейские и «скорая помощь». К сожалению, медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Предварительно установлено, что смерть подростка наступила в результате падения с высоты. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями.

Как писала «Фраза», опасная стройка на Приречной закрыта.

Ранее в Киеве подростки-экстремалы прыгали под колеса поезда метро.