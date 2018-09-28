В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ

В четверг, 27 сентября, в Киеве на улице Строителей произошло ЧП — молодой парень взял в заложники собственную мать. Как выяснили журналисты «Фразы», для освобождения женщины пришлось привлекать спецназ.

«Информатор» пишет, что парень вернулся домой вечером, находясь, по предварительным данным, под воздействием наркотических веществ. Он закрыл квартиру изнутри и не выпускал свою мать, угрожая при этом ножом.

На место ЧП довольно быстро приехали несколько экипажей полиции, несколько «скорых» и спецназ КОРД. У входа в подъезд во дворе лежали осколки окна и разбитый вазон. Не исключено, что таким образом женщина пыталась привлечь внимание соседей.

Инцидент произошел на третьем этаже. Полицейские оцепили квадрат у подъезда, после чего бойцы КОРДа вошли внутрь и спустя несколько минут парень лежал лицом в пол в наручниках. Отмечается, что он даже нанес своей матери несколько порезов ножом.

Медики заявили, что парень находился под воздействием сильных наркотических препаратов. Соседи же рассказывают, что раньше за семьей ничего плохого не замечали. Семья жила тихо, но скрытно.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2017 года пациент львовской психбольницы взял заложников, порезав стеклом 10 человек.