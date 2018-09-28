Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе

В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе

В центре Санкт-Петербурга произошла трагедия в одном из кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», тут заживо сварились в кипятке два человека.

Как передают российские СМИ, компания молодых парней и девушек пришла в кафе накануне, чтобы отпраздновать день рождения. Трагедия случилась около четырех утра в пятницу, 28 сентября, когда тут прорвало трубу с кипятком, в котором погибли два человека.

По предварительным данным, погибшие – два парня, решившие вернуться в кафе за своими вещами, когда все благополучно вышли на улицу.

Также на кадрах видно, что прорыв коснулся и двора возле кафе, где провалились автомобили.

Как писала «Фраза», в Багдаде все неспокойно: в Ираке зверски убили местную королеву красоты.

Ранее в США при посадке пополам переломило самолет – погибли оба пилота.

Тэги: Россия, мир, Санкт-Петербург, ЧП

Комментарии

Колонка автора
28.09.18 09:44

Левацтво по-американски и идеологическая каша по-украински

Автор: Евгений Середа

Статьи

28.09.18 09:16

Украинский арсенал: БМ-21 «Град»

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

В Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?

В Киеве снова запретили ночную торговлю алкоголем. Надолго ли?
28.09.18 09:36
408
Последние новости
28.09.18 12:38

В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
28.09.18 12:31

Похищенную из Лавры икону нашли, но дерзкий вор ее повредил
28.09.18 12:05

В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе
28.09.18 11:50

Уже через несколько недель в Киеве обещают ввести единый электронный билет для общественного транспорта
28.09.18 11:25

В Украине хотят по-новому зачислять детей в садики и отчислять из них
28.09.18 11:18

В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну
28.09.18 10:57

Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал»
28.09.18 10:45

В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов
28.09.18 10:04

В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео
28.09.18 09:52

В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»

Интервью

21.09.18 14:40

Простые правила для контроля уровня холестерина. Рассказывает врач Оксана Жаданова

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В Киеве подросток «под кайфом» взял в заложники собственную мать. Пришлось подключать спецназ
В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе
В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе
В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну
В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну
В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов
В Киеве облили фекалиями автомобили российских дипломатов
В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео
В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео
В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»
В Киеве замечена машина с номерами «ДНР»
В Багдаде все неспокойно: в Ираке зверски убили местную королеву красоты
В Багдаде все неспокойно: в Ираке зверски убили местную королеву красоты
В Киеве после столкновения такси и грузовика погиб боец спецполка полиции
В Киеве после столкновения такси и грузовика погиб боец спецполка полиции
Наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней: появилось видео стихии
Наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней: появилось видео стихии
Климкин решил вздремнуть под пламенную речь Порошенко на Генасамблее ООН
Климкин решил вздремнуть под пламенную речь Порошенко на Генасамблее ООН
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.