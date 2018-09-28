В центре Питера молодые люди заживо сварились в кипятке, празднуя день рождения в одном из кафе

В центре Санкт-Петербурга произошла трагедия в одном из кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», тут заживо сварились в кипятке два человека.

Как передают российские СМИ, компания молодых парней и девушек пришла в кафе накануне, чтобы отпраздновать день рождения. Трагедия случилась около четырех утра в пятницу, 28 сентября, когда тут прорвало трубу с кипятком, в котором погибли два человека.

По предварительным данным, погибшие – два парня, решившие вернуться в кафе за своими вещами, когда все благополучно вышли на улицу.

Также на кадрах видно, что прорыв коснулся и двора возле кафе, где провалились автомобили.

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