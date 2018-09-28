Ученые обнаружили очень странную звезду

Ученые из Амстердамского университета нашли в космосе очень странную звезду. Как выяснили журналисты «Фразы», она представляет собой нейтронное тело, извергающее релятивистские струи плазмы, невзирая на свое мощное магнитное поле.

Как пишет портал Wccftech, звезду нашли в двойной системе Swift J0243.6+6124, которая находится в 24 тысячах световых лет от нашей планеты.

Как говорят исследователи, «вещество от более крупной звезды, расположенной поблизости с компактным объектом, перетекает на него, после чего образуется аккреционный диск». Отмечается, что «с полюсов нейтронной звезды выбрасываются струи ионизированных частиц, которые достигает скоростей близких к скорости света».

Ученые резюмируют, что обнаруженная звезда «опровергает гипотезу о магнитном подавлении релятивистских струй, а возможной причиной образования струй может быть огромное количество вращательной энергии диска».

Как писала «Фраза», в NASA заявили, что астероид-«сигара» Oumuamua снова залетел в нашу Солнечную систему.

Также ученые вновь заговорили о жизни на Марсе: она там была, но…