В Океании пассажирский лайнер рухнул в живописную лагуну

Авиакатастрофа произошла в Океании возле островов Микронезии, где утром в пятницу, 28 сентября, упал пассажирский Boeing-737 авиакомпании Air Niugini. Как выяснили журналисты «Фразы», он вылетел из Папуа-Новой Гвинеи.

По данным местных СМИ, самолет не долетел пару сотен метров до острова Чуук, и рухнул в живописную лагуну.

К счастью, обошлось без жертв, хотя на борту находились 11 членов экипажа и 36 пассажиров. Их с помощью лодок спасли местные жители.

Впрочем, как говорят врачи, кое-кто из тех, кто был на борту, все же пострадал – их госпитализировали.

Видео спасения людей появилось в интернете.

Как писала «Фраза», накануне в США при посадке пополам переломило самолет.

Ранее в США частный самолет рухнул на военную базу.