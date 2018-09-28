В США при посадке пополам переломило самолет. Появилось видео

В США при посадке буквально разорвало пополам самолет – инцидент произошел в Гринвиле (Южная Каролина). Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ЧП погибли оба пилота.

По данным местных СМИ, которые публикуют видео с места инцидента, трагедия произошла в четверг, 27 сентября.

Сообщается, что самолет Dassault Falcon 50 развалился при заходе на посадочную полосу в местном аэропорту, выехав за ее пределы.

Кроме погибших пилотов тяжело пострадали два пассажира – их госпитализировали.

Как писала «Фраза», в Сочи съехал в реку и загорелся пассажирский Boeing 737.

Ранее в США частный самолет рухнул на военную базу.