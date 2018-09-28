В Багдаде все неспокойно: в Ираке зверски убили местную королеву красоты

В Ираке убили «Мисс Багдад-2015» модель Тару Фарес. Как выяснили журналисты «Фразы», зверское преступление произошло в столице страны.

По данным местных СМИ, в Тару Фарес сделали три выстрела.

Как говорят медики, у молодой девушки не было шансов выжить.

Во время нападения модель находилась в своем авто.

Сейчас полиция пытается найти преступников и установить мотивы убийства.

Сообщается, что у модели было 2,6 миллиона подписчиков в Instagram.

Как писала «Фраза», на одной из лондонских улиц за несколько месяцев убили уже двух юных рэперов.

Ранее летом около тысячи фанатов застреленного популярного в США 20-летнего рэпера XXXTentacion собрались в Лос-Анджелесе, чтобы почтить память артиста. Все это завершилось массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.