В Киеве после столкновения такси и грузовика погиб боец спецполка полиции

Жертвой ДТП в Киеве стал сотрудник полиции полка особого назначения. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП случилось в Голосеевском районе столицы.

Как передают «Вартові.Еспресо», водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге, после чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗИЛ.

В ДТП погиб сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения.

Сообщается, что в такси он ехал на работу.

Были госпитализированы водитель такси и пассажирка грузовика.

Как писала «Фраза», жуткое ДТП случилось в Киеве: пешехода разорвало на части.

Ранее пьяный водитель, удирая от полиции, устроил в столице масштабное ДТП.