Наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней: появилось видео стихии

Мощное наводнение, пришедшее в четыре штата Нигерии еще на прошлой неделе, унесло уже не менее двухсот жизней. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные спасатели.

Видео затоплений в Нигерии публикуют местные СМИ.

Из-за сильных дождей тут из берегов вышли реки.

Неделю назад говорили о сотне погибших, но число жертв продолжает расти.

Сейчас продолжаются поиски людей. Скорее всего, число жертв будет лишь увеличиваться.

Как писала «Фраза», аномальные ливни превратили улицы французских городов в реки.

Ранее из-за бушующей непогоды в Индии погибли сотни людей.