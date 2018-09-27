Наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней: появилось видео стихии

Мощное наводнение, пришедшее в четыре штата Нигерии еще на прошлой неделе, унесло уже не менее двухсот жизней. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные спасатели.
Видео затоплений в Нигерии публикуют местные СМИ.
Из-за сильных дождей тут из берегов вышли реки.
Неделю назад говорили о сотне погибших, но число жертв продолжает расти.
Сейчас продолжаются поиски людей. Скорее всего, число жертв будет лишь увеличиваться.
Как писала «Фраза», аномальные ливни превратили улицы французских городов в реки.
Ранее из-за бушующей непогоды в Индии погибли сотни людей.