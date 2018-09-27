Климкин решил вздремнуть под пламенную речь Порошенко на Генасамблее ООН

Во время выступление президента Украины Петра Порошенко на Генасамблее ООН произошел курьезный случай. Как выяснили журналисты «Фразы», под речь гаранта уснул министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Во всяком случае, такой вывод можно сделать с видеокартинки: когда оператор навел камеру на Климкина, глава МИД явно дремал.

Добавим, что Климкин сидел в окружении первой леди страны Марины Порошенко, а также главы МОЗ Украины Ульяны Супрун.

Ранее «Фраза» сообщала, что президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Глава государства произносил свою речь перед полупустым залом.

Также Порошенко отказался отвечать на вопросы известного российского журналиста.