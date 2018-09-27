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На одном из киевских рынков бушевал гигантский пожар. Появилось видео

На одном из киевских рынков бушевал гигантский пожар. Появилось видео

В Киеве горел Минский рынок. Как выяснили журналисты «Фразы», огонь бушевал на площади двухсот квадратных метров.

Как передает «Информатор», пожар на рынке случился в ночь на четверг, 27 сентября.

Сообщается, что возгорание началось с одной из торговых точек.

Отмечается, что пожар быстро распространился по рядам рынка внутрь. Огонь сопровождался большим задымлением. Очевидцы говорят, что дым заволок ближайшие дворы.

Чтобы справиться с огнем, спасателям пришлось выламывать дверь торговых точек, чтобы суметь добраться до очага возгорания. Как отмечается, «существовала вероятность детонации баллонов с газом в ларьках общепита, но пожар удалось оперативно ликвидировать».

Как говорят работники рынка, ранее тут искрился один из щитков электропроводки.

Как писала «Фраза», в Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков.

Ранее в Киеве прогремел взрыв в общежитии.

Тэги: Киев, пожар, общество, рынок

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