Порошенко в ООН: полупустой зал, встреча с Трампом и конфликт с российским журналистом

Президент Украины Петр Порошенко выступил на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства произносил свою речь перед полупустым залом.

Выступая с трибуны ООН, Петр Порошенко передал ноту о прекращении договора «О дружбе» с Россией, а также призвал ввести миротворцев на Донбасс.

Он призвал ООН к «развертыванию международной миротворческой миссии на временно оккупированной территории Донбасса». По его словам, «миссия с сильным мандатом и широким кругом ответственности будет способствовать возвращению мира на украинскую землю, а не той, что поможет заморозить конфликт или закрепить присутствие агрессора и его приспешников на Донбассе».

Прилетев в Нью-Йорке со своей женой Мариной, Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланьей. Фото встречи опубликовал пресс-секретарь украинского главы государства Святослав Цеголко, отметивший схожесть костюмов президентов и их жен.

Также появилось видео конфликта Петра Порошенко с одним из российских журналистов – президент Украины отказался отвечать на его вопросы.

Как писала «Фраза», глава МИД России Сергей Лавров оконфузился, пытаясь пошутить над Петром Порошенко.

Ранее хвастовство Дональда Трампа подняли на смех в ООН.