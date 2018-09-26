Хвастовство Трампа подняли на смех в ООН

Президента США Дональда Трампа высмеяли в ООН. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это во время его выступления 73-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Видео курьеза с участием американского лидера уже появилось в интернете.

Смех в зале вызвало хвастовство Дональда Трампа.

Тот начал свое выступление словами: «Менее чем за два года моя администрация достигла большего, нежели почти все остальные администрации в истории страны».

Это вызывало смех у присутствующих.

Президент США отреагировал с улыбкой: «Не ожидал такой реакции, но это нормально». Это вызвало новую волну смеха.

Несмотря на это, Дональд Трамп все же продолжил свою речь.

Как писала «Фраза», цены на нефть побили четырехлетний максимум из-за конфликта ОПЕК с Дональдом Трампом.

Ранее порноактриса призналась, что в сексе с президентом США имел значение не только размер.