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Губернатор Москаль рассказал, что на Закарпатье могут раздавать не только венгерские паспорта

Губернатор Москаль рассказал, что на Закарпатье могут раздавать не только венгерские паспорта

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что в регионе могут раздавать не только паспорта Венгрии. Как выяснили журналисты «Фразы», такая же угроза может исходить от Чехии.

Как заявил чиновник телеканалу «112 Украина», «до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии».

Он сказал, что после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта, а «сейчас у нас намечается сериал номер два: в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье».

Геннадий Москаль добавил, что «та же Венгрия не предоставляет свое гражданство, а возвращает его этническим венграм по наследственному признаку».

Как писала «Фраза», дипломатическая война между чиновниками Венгрии и Украины продолжает разгораться. Ранее Будапешт ответил на жесткие заявления главы МИД Павла Климкина по поводу скандала с «раздачей паспортов» в Берегово.

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Тэги: Геннадий Москаль, паспорт, политика, Закарпатье

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