Губернатор Москаль рассказал, что на Закарпатье могут раздавать не только венгерские паспорта

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что в регионе могут раздавать не только паспорта Венгрии. Как выяснили журналисты «Фразы», такая же угроза может исходить от Чехии.

Как заявил чиновник телеканалу «112 Украина», «до 1944 года территория Закарпатья входила в состав сначала Чехословакии, а затем Венгрии».

Он сказал, что после прихода советской власти многие жители региона сохранили чехословацкие и венгерские паспорта, а «сейчас у нас намечается сериал номер два: в Чехии поднимают вопрос, чтобы предоставить гражданство бывшим подданным Чехословакии на Закарпатье».

Геннадий Москаль добавил, что «та же Венгрия не предоставляет свое гражданство, а возвращает его этническим венграм по наследственному признаку».

Как писала «Фраза», дипломатическая война между чиновниками Венгрии и Украины продолжает разгораться. Ранее Будапешт ответил на жесткие заявления главы МИД Павла Климкина по поводу скандала с «раздачей паспортов» в Берегово.

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