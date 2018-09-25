Взорвался очередной запрещенный «миномет Пашинского». Трое украинских военных — в больнице

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в одной из воинских частей взорвался миномет «Молот». Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента пострадали трое украинских военных.

По словам представителя пресс-центра штаба ООС Алексея Тригуба, в данный момент причины и обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает Интерфакс-Украина.

Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

Данную информацию на своей странице в Facebook подтвердила волонтер Алена Шевцова.

Отметим, что миномет М-120-15 «Молот» — аналог советского 120-мм миномета 2Б11. В народе его часто называют «минометом Пашинского», ведь он разработан специалистами ОАО «Завод «Маяк», который входит в состав «Укроборонпром», находящегося под контролем нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2016 году ГК «Укроборонпром» представил новый 120-мм миномет «Молот» стоимостью 483 тысячи гривен.

В 2017-м году появилось видео, на котором «Молот» после выстрела чуть не взлетел.

О том, как часто взрывались минометы «Молот» и сколько из-за этого погибло людей, сообщал ТСН в своем сюжете.

В начале июля 2018 года на полигоне в Ровенской области во время учений взорвался миномет «Молот». В результате ЧП погибли трое военных, еще девять человек получили ранения.

После этого случая использование данных минометов запретили.