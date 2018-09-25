В США поймали двухголовую ядовитую змею

В американском городе Вудбридж (штат Вирджиния) местная жительница в своем саду наткнулась на необычную ядовитую змею вида медноголовый щитомордник. Как выяснили журналисты «Фразы», у змеи было две головы.

Левая голова у змеи ведет себя более активно и значительно быстрее реагирует на ситуацию, также у нее более развита трахея. А у правой части лучше сформирован пищевод, сообщает The Washington Post.

У змеи одно сердце и одна пара легких. При этом, как выяснили специалисты, в обеих головах есть яд.

Подобные случаи в природе — довольно редкое явление. В основном это встречается, когда змеи разводились в неволе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2013 года американские рыбаки, работавшие на промысловом судне близ побережья Флориды, столкнулись с необычным феноменом. В животе у одной из акул, попавшей в их сети, оказался двухголовый плод. Рыболовы передали шокирующую находку ученым, которые заявили, что подобные организмы встречались биологам крайне редко.