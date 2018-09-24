Футбольный Суперкубок предложили провести в Киеве

В Киеве хотят провести Суперкубок УЕФА, который разыгрывают между собой победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», с такой инициативой в телеэфире выступил президент Федерации футбола Украины нардеп Андрей Павелко.

Он заявил телеканалу «Футбол-1», что уже готовится заявка для участия Киева в конкурсе на право организации матча. Следующая заявка принимается на 2021 год. По его словам, «решение о проведении такого матча будет приниматься на исполкоме ФФУ».

Матч может пройти на «Олимпийском» в Киеве.

Суперкубок УЕФА 2018 года состоялся в Таллине, в матч 2019 года организует Стамбул.

Как писала «Фраза», ранее Киев получил право принять финал Лиги чемпионов, что вызвало недовольство многих иностранных болельщиков (из-за дороговизны перелета и проживания в резко подорожавших отелях) и одного из участников матча – «Ливерпуля».

Также финал Лиги чемпионов в Киеве принес немало проблем водителям.