Пьяный водитель, удирая от полиции, устроил масштабное ДТП в Киеве. Столкновение попало на видео

В субботу, 22 сентября, в Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел на Харьковском шоссе, приблизительно в 19 часов вечера.

Как передает «Киев Оперативный», предварительно установлено, что водитель автомобиля Lanos г/н AH7288HB пытаясь скрыться от преследующих его полицейских, проехал на запрещающий сигнал светофора, вследствие чего произошло столкновение с четырьмя легковыми автомобилями. Сообщается о нескольких пострадавших.

Кроме того, отмечается, что в крови нарушителя обнаружена концентрация алкоголя в размере 4,58 промилле.

Момент ДТП удалось зафиксировать на видеорегистратор, установленный в одном из автомобилей.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный водитель разогнался свыше 200 км/ч и устроил «лобовое» ДТП.

Ранее сообщалось об очередном «пьяном» ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе.