В Киеве бушует сильный пожар на Русановских садах. Появилось видео

В субботу, 22 сентября, на территории Русановских садов в Киеве произошел пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», изначально, в «зеленой» зоне в районе залива реки Десенка вспыхнула мусорная свалка.

Как передает «Информатор», пожар на свалке начался приблизительно в 12 часов 30 минут. Благодаря ветру, огонь быстро распространился по территории около 200 квадратных метров. Огнем охвачены деревья и кустарники. Кроме того, раздаются взрывы на свалке, где хранится большое количество баллонов из под бытовой химии. Очевидцы сообщают о большом столбе черного дыма, который виден из разных районов Киева.

Отмечается, что в настоящее время пожарные борются с огнем. Тушение пожара осложнено из-за отсутствия источника воды, ее приходится подвозить из других мест.

Предполагается, что борьба с огненной стихией продлится до вечера. Причины пожара предстоит выяснить правоохранителям.

Как писала «Фраза», в Киеве загорелась школа. Подозревают подростков-курильщиков.

Ранее на одном из киевских заводов вспыхнул пожар.