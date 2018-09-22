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В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина

В Киеве у посольства Индии задержали очень «мутного» гражданина

В Киеве возле посольства Индии нарядом полиции охраны был задержан «закладчик» наркотиков. Как выяснили журналисты «Фразы», недавно он уже попадал в полицию за подобное преступление, однако суда еще не было. И вот ‒ новый инцидент.

Как передает «Киев Оперативный», молодого человека зовут Владислав, ему 21 год. В Киев он приехал из Харьковской области. Приблизительно месяц назад он был задержан в Соломенском районе столицы за осуществление так называемых «закладок» ‒ одного из способов продажи наркотиков и других запрещенных веществ или предметов.

Сообщается, что выводов из содеянного молодой человек не сделал и продолжил заниматься незаконной деятельностью. И вот ‒ новый эпизод, на этот раз уже в Шевченковском районе Киева, возле посольства Индии.

Предположительно, в изъятых на месте «закладки» пакетиках находится метадон. Для кого предназначалось психотропное вещество, а главное ‒ где его взял задержанный, ‒ предстоит выяснить правоохранителям.

Как писала «Фраза», в Киеве детям предлагают наркоту прямо возле школ.

Ранее сообщалось, что в Киеве находчивый наркодилер прятал метадон в необычном месте.

Тэги: Киев, общество, наркотики, наркомания

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