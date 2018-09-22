В Донецке прогремел очередной мощный взрыв

В пятницу, 21 сентября, приблизительно в 3 часа дня, в оккупированном Донецке раздался взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло в микрорайоне Текстильщик, у входа в продуктовый магазин на остановке «Шахта № 19».

Как передает телеканал «NewsOne» со ссылкой на очевидцев инцидента, взрыв устроил неизвестный, бросив в магазин самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Одна из них ‒ женщина ‒ получила осколочные ранения.

Сообщается, что на месте ЧП работали представители «правоохранительных органов» ДНР и спасатели. О состоянии пострадавших не сообщается.

Как писала «Фраза», во время погони в Донецке взорвалась граната. Погибла жительница Киева, приехавшая на похороны дедушки.

Ранее в Донецке прогремел мощнейший взрыв, который слышали жители сразу нескольких районов.