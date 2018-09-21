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На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы

На Житомирщине детей с умственными недостатками «сдавали в аренду» в качестве рабсилы

В Житомирской области директора интерната подозревают в том, что он «сдавал в аренду» детей с умственными недостатками. Как выяснили журналисты «Фразы», в полиции говорят, что он отдавал воспитанников на тяжелые работы, а оплату их труда забирал себе.

По словам правоохранителей, они задокументировали больше 10 фактов трудовой эксплуатации, в том числе семьей директора интерната, сообщает ТСН.

Воспитанников интерната для детей с умственными недостатками полиция нашла на рынке, где они грузили 35-килограммовые мешки с луком. Там торговала дочь директора интерната. По словам продавцов, которые торгуют на соседних точках, обычно на нее работало 2-3 подростка. Они не скрывают, что подростков привозили на работу с самого утра. Но при этом продавцы говорят, что после разгрузки фур их хорошо кормили.

Впрочем, в полиции считают, что подростков с инвалидностью эксплуатировали, ведь они работали за еду, а деньги вместо них получал директор. При этом он довольно хорошо зарабатывал неплохо, ведь детская работа пользовалась большой популярностью.

Сейчас директор интерната находится под домашним арестом, а от обвинений открещивается.

Воспитатели интерната признают, что об эксплуатации подопечных знали, но против директора идти не хотели.

В общей сложности в интернате находится 82 воспитанника в возрасте до 35 лет. Все - с тяжелыми умственными недостатками, от большинства отказались родственники. Живут они на пенсию в полторы тысячи гривен. 75% от нее идет на их содержание. Остальные - до 400 грн - должны были бы оставаться на расходы воспитанникам. Однако этих денег они не видят, ведь руководство этого заведения изъяло у них все банковские карточки, которые использовали по своему усмотрению.

В полиции уже открыли уголовное производство по статье о торговле людьми - подозревают в этом директора интерната и его родственников.

Ранее «Фраза» сообщала, что на днях стало известно, что в Запорожской области умственно-отсталых людей использовали в качестве рабов.

Тэги: общество, дети, интернат, Житомирская область, рабство, рабочая сила, инвалидность

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