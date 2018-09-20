В Киеве неизвестные подожгли автомобиль активиста, в результате чего сгорели еще несколько машин

Сегодня, 20 сентября, ночью в Дарницком районе столицы на автомобильной стоянке на улице Григоренко, 1 произошел масштабный пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ЧП сгорели 6 машин.

«Информатор» сообщает, что неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста, а уже с его автомобиля огонь перекинулся на близстоящие транспортные средства.

Владелец авто Skoda Octavia рассказал, что неизвестные пробрались на охраняемую стоянку, облили капот моторным маслом и подожгли его. К приезду спасателей у него выгорела вся передняя часть.

От огня серьезно пострадало еще 5 автомобилей. Больше всего досталось Suzuki SX4 — автомобиль выгорел практически полностью. У Skoda Fabia и Mazda 3 серьезно обгорели задние части.

Автомобилям Opel Vectra и Renault повезло больше всех, у них в некоторых местах обгорела краска.

Хозяин машины предполагает, что таким образом ему могли мстить из-за его гражданской позиции относительно нелегальной добычи песка в селе Пуховка.

Пострадавших в результате пожара нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 марта 2018 года ночью в Киеве во дворе дома по адресу Якуба Коласа, 17 горел автомобиль Range Rover. Как рассказали пожарные, огонь был ликвидирован до их прибытия. При этом они добавили, что это вероятнее всего был поджог, так как автомобиль полностью облит горючей смесью.