Жители Одессы и области стали свидетелями странного небесного явления

В ночь с 17 на 18 сентября жители Одессы и области стали свидетелями странного явления в небе. Как выяснили журналисты «Фразы», они заметили в небе странные шарообразные огни.

Странные яркие огни, в частности, были видны из Овидиополя, молодежного, Санжейки, Великодолинского, на трассе Одесса-Черноморск, сообщает «Знай».

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря, рассуждая о происхождении этих огней. Одни были уверены, что это НЛО, другие же не сомневаются в том, что это либо китайские фонарики, либо дроны, либо же другая военная техника.

Свидетелями похожего явления стали и жители Черноморска.

Как сообщала «Фраза», в октябре минувшего года в небе над Одессой и Приднестровьем также были замечены непонятные огни. Местные жители тогда грешили на военных.

В конце декабря 2017 года неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины.