На Волыни школьника посадили за единственную старую парту за то, что его родители не скинулись на новую

В Волынской области в одной из школ ученика посадили на единственную неотремонтированную парту в классе. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это потому, что родители мальчика не сдали деньги на ремонт.

Как сообщает ТСН, именно такую причину назвала мать парня. По словам матери, учительница во всеуслышание заявила, что Станислав будет сидеть за старой партой, потому что родители не сдали деньги на новую.

Хотя учительница утверждает, что ученик просто-напросто плохо себя вел, а деньги у многодетной семьи никто якобы не требовал.

Но мама настаивает — сына унизили из-за денег. А для нее 300 гривен слишком большая сумма. В семье кроме Стаса еще четверо детей. Старший сын уже третий год воюет на Востоке.

От других парта почти не отличается, но на самом деле она недоремонтирована, а из-за плохой обработки поверхности парта колется и портит одежду. Именно за такой партой школьник сидит с начала учебного года.

По словам директора школы, она не понимает, почему именно за нее посадили ученика. Ведь в классе — восемь человек, и эта парта вообще лишняя.

Об инциденте узнали районные чиновники и сразу же приехали в школу разбираться. Отдел образование будет проводить служебное расследование. Как бы то ни было, а старую парту из класса забрали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Ивано-Франковской области в городе Коломыя в школе № 4 избили сына погибшего воина АТО. Причиной тому стала прическа пострадавшего — казачий чуб.