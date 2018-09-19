В Киеве кусок балкона, рухнувший с 21-го этажа, убил женщину

Во вторник, 18 сентября, в Киеве на улице Клавдиевской погибла женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», случалось это в результате падения с высоты 21-го этажа металлического заграждения балкона.

«Информатор» сообщает, что один из строителей срезал конструкцию балкона, однако не смог ее удержать, в результате чего крупный кусок металла полетел вниз. По трагическому стечению обстоятельств, именно в этот момент под балконами находилась 66-летняя женщина, которая работала в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже.

Именно на нее и упала металлическая конструкция, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2010 года в Киеве на улице Горького в столице один из балконов многоквартирного дома рухнул на новенькие иномарки.

В ноябре 2012 года в Одессе в переулке Светлый произошел частичный обвал ограждения балкона 10 этажа. В результате падения ограждения и строительного мусора был поврежден легковой автомобиль Opel Astra.

7 мая 2018 года в центре Киева на улице Крещатик обвалился балкон.

18 сентября 2018 года в самом центре Киева обрушился фасад исторического здания.