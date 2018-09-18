В офисе националистов в Киеве журналисты нашли портрет Гитлера и свастику

Правоохранители установили личности семерых участников столкновений у здания Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 17 сентября. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в офисе националистов полицейские обнаружили свастику и портрет Гитлера.

«Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений», — заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. При этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», по его словам, у одного из задержанных был изъят пистолет. Есть ли у него разрешение на оружие, не уточняется.

В то же время, как сообщает «Украинская правда» с места событий, после визита в офис националистических организаций полиции в здании оказались выбиты двери в две комнаты, и разбросаны вещи. Кроме того, по информации корреспондента издания, внутри можно было видеть разбросанные паспорта добровольцев, в том числе российский, а на стенах он зафиксировал свастику и портрет лидера германских нацистов Адольфа Гитлера.

В то же время присутствующая там же народный депутат Оксана Корчинская заявила, что «портрет Гитлера и свастику подбросила полиция», чтобы «скомпрометировать добровольческое движение». Руководитель ветеранского союза Евгений Строкань также заявил, что никогда раньше ни Гитлера, ни свастику в помещении не видел.

По словам местного жителя, раньше помещение, где расположились националисты, арендовало «какое-то нелегальное предприятие», но «впоследствии добровольцы принудительно выселили предприятие и заняли сами». Он также рассказал, что у жителей подъезда был конфликт с людьми из этого офиса, поскольку они «бегали пьяными с пистолетами» и устроили пожар.

Как сообщала «Фраза», утром 17 сентября под Генеральной прокуратурой прошел митинг, участники которого выступили против передачи российской стороне уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева.

В результате столкновений пострадали 7 полицейских и журналистка канала NewsOne.

Вечером стало известно, что сотрудники Национальной полиции Украины приехали в офис националистических организаций на Предславинской с целью задержания активистов, пикетировавших сегодня здание Генеральной прокуратуры. При этом сами активисты назвали происходящее штурмом.