В Киеве разъяренная толпа едва не линчевала таксиста, вылетевшего на остановку

Жители Киева разгромили такси, которое влетело в остановку с людьми возле станции метро Минская. Как выяснили журналисты «Фразы», водитель авто закрылся в салоне и отказался выходить.

На опубликованных в группе «Киев оперативный» в Facebook кадрах видно, как один из очевидцев бьет ногами по лобовому стеклу машины, требуя, чтобы мужчина за рулем вышел. Другие свидетели тем временем пинали ногами кузов автомобиля.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Киева, ДТП произошло вечером 16 сентября. Транспортное средство остановил высокий бордюр, однако это не уберегло двух женщин от травмирования. По предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другой - закрытая черепно-мозговая травма.

Как сообщала «Фраза», 13 сентября 2018 года в Киеве на улице Борщаговской автомобиль такси Renault Kangoo врезался в маршрутку, после чего вылетел на трамвайную колею, проломив ограждение. Таксист оказался пьян.