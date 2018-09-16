Водопад на мосту Патона попал на видео

На мосту Патона в Киеве произошел прорыв трубопровода. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате аварийной ситуации поток воды стал выливаться в Днепр, по мере усиления превращаясь в своеобразный водопад.

Как сообщают киевляне в социальных сетях, водопад «ударил» вечером, 15 сентября. Одному из очевидцев ‒ Евгению Полунову ‒ удалось зафиксировать разбушевавшуюся техногенную «стихию» на видео.

В последствии, видеокадры водопада на мосту Патона он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как писала «Фраза», в Киеве водопад залил несколько домов.

Ранее сообщалось, что Ниагарский водопад окрасился цветами украинского флага.