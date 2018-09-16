В Чернигове экс-участник АТО убил собственную мать

В Чернигове произошло убийство ‒ ветеран войны на Донбассе убил свою мать. Как выяснили журналисты «Фразы», пожилая женщина скончалась от многочисленных побоев, которые ей нанес 26-летний сын.

Как передает «Магнолия-ТВ», трагедия произошла в одной из многоэтажек областного центра. По словам соседей, молодой парень, который в 2014 году нес службу в зоне проведения АТО, на протяжении длительного времени устраивал скандалы и занимался рукоприкладством по отношению к собственной матери. В том числе и на людях. Жильцы дома неоднократно вызывали «скорую помощь» и полицию, но результатов это не принесло, поскольку мать отказывалась писать заявление на собственного сына. В конце концов, тупиковая ситуация закончилась трагедией.

Местные жители подозревают, что ветеран АТО мог употреблять наркотики,

По словам представителей полиции, в настоящее время молодой человек задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Украине могут ужесточить наказание за домашнее насилие. В основном из-за бывших атошников.