Ветеран АТО с «дымовухой» разгромил «наливайку» в Киеве

В субботу ночью, 15 сентября, неадекватный мужчина устроил погром в одном из киевских кафе. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел на улице Васильковской, приблизительно в 3 часа ночи.

Как передает «Информатор» со ссылкой на хозяина заведения, посетитель пришел в кафе уже после закрытия и потребовал, чтобы ему налили алкоголя. Получив отказ, гость заведения стал вести себя неадекватно. Сначала он поднял с земли камень и бросил его в витрину кафе, после чего схватил палку и стал крушить стекла. Затем достал дымовую шашку, которую принес с собой и бросил ее внутрь помещения. После этого хулиган скрылся.

По словам хозяина заведения, данный дебошир не так давно вернулся из зоны АТО.

Сообщается, что на месте ЧП работала патрульная полиция. На данный момент правоохранители устанавливают личность нападавшего. Отмечается, что в результате погрома пострадавших нет.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный атошник во время драки бросил под ноги людям гранату.

Ранее сообщалось, что под Киевом бывший атошник устроил стрельбу по соседям, бросался гранатами и пытался скрыться на полицейском авто.