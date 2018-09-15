Ураган «Флоренс» вынудил телеведущего сбежать из прямого эфира. Появилось видео

Американский метеоролог Донни Кокс покинул прямой эфир телеканала WCTI из-за разбушевавшегося урагана «Флоренс». Как выяснили журналисты «Фразы», «курьезный» инцидент произошел в городе Нью-Берн, штат Северная Каролина.

Как известно, воздушная стихия обрушилась на Северную Каролину в пятницу утром, 14 сентября. Городок Нью-Берн, в котором расположена студия телеканала WCTI, ощутил на себе всю мощь крупного наводнения, вызванного «Флоренсом».

Как сообщается, телеканал был вынужден эвакуировать почти всех сотрудников из-за угрозы затопления здания. На рабочем месте остались только двое смельчаков, которые вели репортаж из самого «центра» стихии.

В какой-то момент оставаться в студии стало смертельно опасно ‒ вода начала затапливать здание. В результате Донни Кокс ‒ ведущий прогноза погоды ‒ был вынужден прервать прямой эфир и вместе с напарником покинуть здание.

Eerie video as WCTI's meteorologists finally evacuate due to rising waters mid-broadcast, leaving just the radar of Florence's rain bands looping on repeat pic.twitter.com/9vxFqB8ZXl — Brian L Kahn (@blkahn) 14 сентября 2018 г.

Как писала «Фраза», жителей Киева и некоторых областей предупредили о грядущем урагане.

Ранее сообщалось, что на Львов обрушился аномальный ураган.