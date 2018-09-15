В квартире на Оболони произошло массовое отравление собак

В ночь на 15 августа в Киеве случился резонансный инцидент, связанный с отравлением собак. Как выяснили журналисты «Фразы», происшествие произошло в одной из квартир, расположенной на первом этаже дома по улице Маршала Малиновского, 3-А.

Как передает «Киев Оперативный», в данной квартире проживает «интересная» женщина, которая приводит домой бродячих собак и оставляет их жить у себя. В результате, в подъезде стоит постоянная вонь, которая «отравляет» жизнь соседям. Отмечается, что жильцы дома неоднократно обращались по этому поводу в полицию, но результатов это не принесло. И вот, судя по всему, терпение кого-то из жильцов лопнуло...

Сообщается, что в квартире «собачницы» разбили стекло и бросили отраву, от которой погибли несколько собак.

На месте инцидента собрались зоозащитники и местные жители. Работала следственно-оперативная группа полиции.

Как писала «Фраза», в Киеве неизвестные догхантеры травят собак средством от туберкулеза.

Ранее сообщалось, что В Киеве массово отстреливают бездомных собак.